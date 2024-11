Cinge nos Virgo, la Sacra Cintola. Tutti i segreti del nostro simbolo

Nella Sacra Cintola la città ha riconosciuto la sua identità religiosa, storica e di tradizione, in un legame che ha riunito tutta la comunità pratese. Arriva come strenna di Natale il libro "Cinge nos Virgo. Prato e il Sacro Cingolo mariano: storia, arte, fede e tradizione" di Virginia Barni, storica dell’arte in servizio all’Archivio di Stato, con i contributi di Giancarlo Calamai, a lungo cerimoniere del comune di Prato; del canonico Luca Rosati, cerimoniere vescovile durante l’episcopato di Gastone Simoni e di Thessy Schoenholzer Nichols, tra i massimi esperti di tessuti antichi; fotografie di Giorgio Misirlis e Paolo Tosi. Presentazione introduttiva del vescovo Giovanni Nerbini, della sindaca Ilaria Bugetti, della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Diana Toccafondi e del direttore del museo dell’opera di Firenze, monsignor Timothy Verdon. A corredo del testo sono stati inseriti dei QR-code collegati a video: uno tratto dall’archivio di Tv Prato e l’altro realizzato dalla studiosa Schoenholzer sulla tecnica di tessitura della Cintola. Testi letti e musicati dai fratelli Gabriele e Samuele Cecchi. L’elegante veste della pubblicazione (Claudio Martini editore) ne fa un oggetto prezioso, ma, grazie anche alle istituzioni e ai privati che hanno contribuito al progetto, è stato scelto un prezzo di vendita (25 euro) accessibile ad un pubblico ampio. Si potrà acquistare alla biglietteria del museo dell’Opera del Duomo e da sabato 30 novembre fino alla fine delle festività natalizie, anche in un temporary shop in via Luigi Muzzi,28.

Il libro sarà presentato alla città venerdì 6 dicembre alle 18.30 in Duomo. Con l’autrice, il vescovo Giovanni Nerbini e la sindaca Ilaria Bugetti. Modera Giacomo Cocchi, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. "E’ una Sacra Cintola come non è mai stata vista e raccontata, scritta in maniera semplice e divulgativa. – ha detto Virginia Barni al museo dell’Opera del Duomo nel corso della conferenza stampa di presentazione del libro –un testo pensato per i pratesi e per chi vorrà conoscere la storia della Cintola. E’ stata chiesta alla Diocesi e al Comune l’autorizzazione a fotografare la Cintola, aprendo il reliquario in oro e cristallo di rocca". E proprio ordito e trama sono fotografati sulla copertina. Oltre trecento pagine da leggere e sfogliare, immersi nelle splendide immagini. Alla conferenza stampa hanno partecipato il vicario della diocesi, Daniele Scaccini, l’editore Claudio Martini e il presidente del consiglio comunale Luca Tinagli il quale ha annunciato che il libro diventerà un omaggio per gli ospiti che saranno accolti in Comune.

Marilena Chiti