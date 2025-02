Cinema-teatro Modena. Via libera ai lavori antisisma e antincendio

Cinema-teatro Modena, via libera della giunta alla variante per i lavori di adeguamento sismico e antincendio dell’edificio. E’ un altro passo avanti nella riqualificazione dello storico cinema di piazza 1° Maggio a Vaiano. La spesa cresce di 13.700 euro netti per lavori, di 8.985 per Iva e 10.950 per spese tecniche perché le lavorazioni hanno subito un incremento del 17,87% rispetto all’importo contrattuale. La maggiore spesa è comunque coperta dalle risorse accantonate e tra appalto e variante non ci sono differenze.

I lavori sono iniziati il 13 maggio 2024 e sono stati affidati alla ditta Oplonde di Campi Bisenzio.

La spesa complessiva è 856.000 euro. L’esecuzione dei lavori suppletivi comporta il prolungamento di 45 giorni dei tempi contrattuali. La ditta Oplonde si è resa disponibile a svolgere le lavorazioni in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’appalto iniziale ed ai 34 nuovi prezzi riportati nell’atto da sottoscrivere fra le parti.