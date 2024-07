Cinema sotto le stelle nel parco . Agosto di film gratis per la famiglia

Cosa c’è di meglio quando le temperature sono roventi che passare una serata al cinema sotto le stelle senza pagare il biglietto di ingresso. Per tutto il mese di agosto nel giardino romantico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) torna il Cinema nel parco. Ogni mercoledì a partire dal 31 luglio alle 21,30 la cornice verde del parco offre la proiezione di un film degli ultimi anni ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Cinque le proiezioni in cartellone, il 31 luglio, il 7,14, 21 e 28 agosto. Film coinvolgenti e adatti a tutta la famiglia.

Si parte il 31 luglio con ’Il Richiamo della Foresta’, diretto da Chris Sanders (2020). Il film è la quinta trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Jack London. Il 7 agosto è la volta di ’Ticket to Paradise’, diretto da Ol Parker (2022) una commedia sentimentale con George Clooney e Julia Roberts. La pellicola racconta la storia di una coppia divorziata, David e Georgia, che ha intenzione di mandare all’aria in tutti i modi l’imminente matrimonio della figlia, impedendole di commettere lo stesso errore che fecero loro sposandosi venticinque anni prima. Il 14 agosto ’Mary Poppins Returns’, diretto da Rob Marshall. Mary Poppins torna per aiutare la nuova generazione della famiglia Banks a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia. Il film ha ottenuto 4 candidature a Premi Oscar, 4 candidature ai Golden Globes. Il 21 agosto un altro classico del cinema anni Ottanta ’Top gun: Maverick’ diretto da Joseph Kosinski (2022). È il sequel di ’Top gun’ del 1986. A più di 30 anni dal conseguimento del brevetto alla scuola Top Gun, Pete Maverick Mitchell, ora capitano di vascello della Marina degli Stati Uniti, è un pilota collaudatore. Ultima pellicola in programma il 28 agosto è ’Sonic 2 : il film’, diretto da Jeff Fowler (2022). Sonic 2 è il secondo capitolo sul riccio blu dei videogames, dotato di una velocità supersonica, alle prese con una nuova avventura sul nostro Pianeta.

"Il cinema nel parco di Villa Giamari ci dà sempre tanta soddisfazione in termini di risposta del pubblico - interviene l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero -. Tante presenze ed entusiasmo: si sta insieme, si vedono dei bei film ad ingresso gratuito e si combatte la calura di queste settimane al fresco del parco di Villa Giamari. L’invito per tutti è quello di partecipare e stare insieme a noi anche ad agosto".