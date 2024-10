Cinema, la guida. E’ bello "Il tempo che ci vuole"

E’ ancora in programmazione un gran bel film italiano, di quelli che forse non incassano nulla e per questo avrebbero bisogno del passaparola del pubblico. E’ il caso di "Il tempo che ci vuole" all’Eden (ore 16/18.15/21), forse il film italiano più riuscito di quest’inizio di stagione che porta la firma della terzogenita del maestro Luigi Comencini. Francesca è già stata autrice di documentari ("Carlo Giuliani, ragazzo") e film di nicchia ("Lo spazio bianco"), ma stavolta imbastisce un profondo atto d’amore nei confronti di un padre probabilmente ingombrante ma certamente presente sempre, anche nei momenti di una difficile adolescenza. Poco importa se il padre fosse uno dei registi più importanti del cinema italiano. Alla fine sarà proprio il cinema, il vero cordone ombelicale che legherà un padre e una figlia ribelle e tormentata. E’ davvero emozionante vedere la metamorfosi di Fabrizio Gifuni, nei panni di Comencini, aggirarsi da gentiluomo sul set del celebre "Pinocchio" del 1972. "Il tempo che ci vuole" è un film coinvolgente, come lo sono i protagonisti: un sorprendente Gifuni e la giovane Romana Maggiora Vergano, già vista ne "C’è ancora domani" (era la figlia della Cortellesi). Un padre e una figlia, senza maschere, senza filtri; un confronto tra due generazioni come poche volte è riuscito nel cinema italiano. Sempre all’Eden "Vermiglio", fresco del Leone d’argento vinto a sorpresa a Venezia 2024. Un film di altri tempi, con altri ritmi e altre atmosfere a cui forse non siamo più abituati. Anche per questo, da non perdere (ore 16/18.15/21). C’è poi il film del momento: "Joker. Folie a Deux" (17/20.45).

Al Terminale il biopic dedicato a Maria Montessori, "La nouvelle femme", con Jasmine Trinca (oggi 21.15 domani 17/19.15) e il "Il maestro che promise il mare" (oggi 17/19.15, domani 21.15). Per Cinefilante domani alle 10.30 "Animazione a 4 zampe". Al Pecci prende il via una rassegna dedicata a Eric Rohmer: oggi alle 18.30 e domani alle 16.20 "La moglie dell’aviatore". Poi l’horror "Non aprite quella porta" oggi alle 16.30, domenica alle 21 e "La storia del Frank e della Nina", oggi alle 21.15, domani alle 18.30.

Federico Berti