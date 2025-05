Cinema Eden, Terminale e Pecci: i film

Ecco il cartellone dei film di oggi e domani. Tre le proposte dell’Eden: Storia di una notte, il film di Paolo Costella liberamente tratto dal romanzo Nelle migliori famiglie di Angelo Mellone, con Anna Foglietta, Giulietta Rebeggiani e Giuseppe Battiston (oggi e domani alle 16, 18.15 e 21); Black bag – Doppio gioco di Steven Soderbergh, un avvincente spy drama con Michael Fassbender, Cate Blanchett (nella foto) e Pierce Brosnan (oggi e domani alle 16, 18.15 e 21); Una figlia di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi e Michela Cescon (oggi e domani alle 16, 18.15 e 21).

Al Terminale due titoli: Ritrovarsi a Tokyo di Guillaume Senez, con Romain Duris e Judith Chemla (oggi alle 17 e alle 21.15, domani alle 21.15 in lingua originale e sottotitoli); La gazza ladra, la commedia di Robert Guédiguian con la brava Ariane Ascaride (oggi e domani alle 19).

Due sono le proposte anche al Cinema Pecci: Loveable. La solitudine dei non amati, il film norvegese di Lilja Ingolfsdottir, con Helga Guren e Oddgeir Thune (oggi alle 16.30 e alle 21, domani alle 17 e alle 21.30, con le proiezioni del pomeriggio in italiano e della sera in versione originale con sottotitoli); Queer di Luca Guadagnino, con Daniel Craig (oggi alle 18.30 e domani alle 19, sempre in versione originale e sottotitoli).