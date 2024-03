Cineforum Garibaldi: c’è "Sopravvissuti"

Ultimo appuntamento della rassegna "Quel giorno perfetto", il cineforum del mercoledì a Il Garibaldi Milleventi a cura di Carlo Pellegrini. Oggi alle 20,30 ci sarà il primo lungometraggio del giovane Guillaume Renusson, "Sopravvissuti" (versione originale con sottotitoli), vincitore della XXI edizione del Riff (Rome Independent Film Festival 2023). Questo thriller accattivante, minimalista e radicale, parla sia di lutto attraverso la storia di ricostruzione e guarigione di un uomo distrutto, sia di migranti che hanno lasciato tutto nella speranza di una vita migliore attraverso il ritratto di una donna coraggiosa e determinata. "Sopravvissuti", opera prima del francese Guillaume Renusson, è un film che potrebbe essere definito un "survival western sociale". Un film di rara intensità fisica, dove anche la natura e la neve hanno un ruolo cruciale, che mescola i generi per regalarci una storia plausibile ed avvincente.

I cinema. Vediamo la programmazione nelle altre sale. All’Eden "La sala professori", "May december" e "Another end", ore 16-18.15-21. Al Terminale "Inshallah a boy" (ore 19) e "Memory" (ore 21,15). Al cinema Pecci "Povere creature" (18.30, v. or. sott. it.) e "Dune. Part.2" (21,10, vers. it.).