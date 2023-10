Cinefilante a Prato: proiezioni a misura di bambini sul grande schermo

Riparte Cinefilante, la rassegna di film dedicata ai bambini e alle bambine a partire da due anni, adatti alla loro sensibilità e capacità di attenzione. L’appuntamento è ogni domenica mattina alle 10.30 al cinema Terminale, dove le famiglie troveranno una sala attrezzata con alzatine per le poltrone e un’accoglienza nel cortile esterno, colorato e sicuro, dove sarà possibile fermarsi dopo la proiezione a far giocare i piccoli tra di loro. Non solo. Ogni mese sarà consigliato un libro dal team della sezione ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini ispirato al programma del mese di Cinefilante per creare un ponte tra film e libri, tra cinema d’animazione e albi illustrati. Ma ecco il programma di ottobre nel dettaglio.

Il 1° ottobre ci sarà "Spiccare il volo" e "L’odissea di Shoom e Piro Piro", due storie tenere e delicate dedicate agli uccelli e al volo per affrontare i temi della solidarietà, della cooperazione, dell’amicizia e della libertà. L’8 ottobre "Insieme per sempre", quattro cortometraggi dedicati all’amore che travalica le distanze geografiche e temporali. Il 15 ottobre "Diversi ma...", quattro cortometraggi sul tema della differenza per uscire dai preconcetti. Il 22 ottobre "Giochi di volume", piccoli capolavori d’archivio per un programma tutto in stop motion sui solidi e la spazialità. A seguire laboratorio di costruzioni creative a tempo di musica tenuto da Eleonora Spezi e Alessia Castellano (iscrizione su prenotazione, ingresso gratuito). Infine, domenica 29 ottobre "Piccoli brivdi. Halloween al cinema", cinque cortometraggi per impaurirsi un pochino (ma proprio poco poco, non c’è da preoccuparsi), in preparazione della festa più spaventosa dell’anno. La rassegna Cinefilante film per piccoli è ideata e curata da Pamela Maddaleno edз è realizzata con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di risparmio.