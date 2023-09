Ciclista spacciatore, arrestato a Prato

Prato, 2 settembre 2023 – Controllato dalla polizia mentre percorreva in bici piazza Università a Prato ha tentato di fuggire liberandosi di alcuni involucri, poi recuperati dagli operatori, e risultati contenere 15 dosi di cocaina. Per questo un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L'uomo, marocchino, già noto alle forze dell'ordine, bloccato con non poca difficoltà, spiegano gli investigatori in una nota, nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di diverse banconote di piccolo e medio taglio. Il 40enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo