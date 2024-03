"Ci vediamo a teatro" . Il clown Gunter Soup sul palco della Banti La rassegna "Ci vediamo a teatro" presenta Gunter Soup, spettacolo di clownerie per famiglie a Montemurlo. Gunter Rieber si esibisce in recitazione, pantomima, giocoleria e magia, coinvolgendo il pubblico in un mondo fantastico. Età consigliata dai 4 anni. Biglietto a 5 euro. Contattare "I formaggini guasti" per prenotazioni.