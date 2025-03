"Ci giochiamo la permanenza in serie A"

"La partita contro Avezzano sarà decisiva per la permanenza in Serie A1. Loro vengono da un ottimo risultato contro Petrarca e mi aspetto una squadra in fiducia, molto motivata e solida nelle fasi statiche. Ci aspettiamo una partita di questo tipo, dovremo essere disciplinati e farci trovare pronti nella battaglia fisica. Anche il fattore campo inciderà: è da un po’ di tempo che non giochiamo in casa e per questo siamo ancora più desiderosi di fare bene". E’ il giovane Gianmarco Magni, mediano d’apertura dei Cavalieri Union, a dare la carica ai suoi nel match che prenderà il via al Chersoni alle 14:30 odierne. E che, senza bisogno di dover enfatizzare, rappresenterà il crocevia stagionale: la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2024/25 metterà gli uomini di Alberto Chiesa davanti all’Avezzano, ossia la principale concorrente per la salvezza. Entrambe le formazioni sono appaiate in classifica a 24 punti e va da sé che un eventuale successo consentirebbe alla formazione vincitrice si poter affrontare con maggior fiducia e sicurezza le ultime sfide stagionali (senza dover sperare in un eventuale passo falso della rivale). Nella gara d’andata furono gli abruzzesi a prevalere per soli due punti, capitalizzando al massimo il fattore-campo e vendicando così le due sconfitte subìte nella scorsa stagione. Un motivo in più, per capitan Puglia e compagni, per dare il massimo: a Iolo si prospetta una vera e propria battaglia.

Giovanni Fiorentino