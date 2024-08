Prato, scatta la chiusura all’incrocio via Curtatone-via Strozzi. Dieci giorni di deviazioni

Prato, 12 agosto 2024 – Dieci giorni di deviazioni per i lavori di costruzione del nuovo acquedotto, eseguiti da Publiacqua. In particolare da oggi fino a giovedì 22 agosto sarà chiuso al transito l’incrocio tra via Curtatone, via Strozzi e via Battisti (ad eccezione di titolari di esercizi commerciali, autorimesse e residenti), con divieto di sosta su entrambi i lati in prossimità dell’area. Dal centro città la zona nord sarà raggiungibile da piazza san Marco, piazza Mercatale e viale Galilei, oppure attraverso la tangenziale.

Il Comune sottolinea che "le opere vengono eseguite nel periodo centrale di agosto per limitare i disagi per la viabilità".

I mezzi provenienti da via Curtatone e diretti in via Battisti proseguiranno verso via Oberdan, via 4 Novembre, via Luti, via Filzi, via Pistoiese, via Pasubio, via Monte Santo, via di Maliseti, via della Pace, viale Nam Dinh, via Rossi, via Medaglie d’Oro, poi via Bologna, oppure da via Luti via Marini, via Pistoiese, via Orti del Pero, via 2 Novembre, via J. Monnet, via Roncioni, via Zarini, via Arcangeli, via Frascati, via del Ceppo Vecchio, viale Piave, piazza san Marco, via Arcivescovo Martini, ponte XX Settembre, via Mattetotti, ponte al Mercatale, via Sant’Antonio, via San Giorgio, viale Galilei, via Bresci, via Petri, via Guevara poi via Bologna. Chi proviene da via Strozzi (lato via Montalese), diretto in via Bologna, sarà deviato in via Favini, via Zucca, via Franceschini, Largo Valaperti poi via Bologna. Dal lato via Filicaia/via Marini verso via Curtatone invece la deviazione da Largo Valaperti sarà verso via Bologna, piazza Ciardi, via J. L. Protche, viale Galilei, via San Giorgio, via Santa Margherita, Canto al Mercatale, piazza Mercatale, via san Silvestro, piazza San Marco, via Pomeria, Carradori, via Cavour, poi via Curtatone.

Dal lato di via Porta al Serraglio verso via Bologna deviazione per via Cavallotti, via San Giorgio, viale Galilei, via Bresci, via Petri, via Guevara e poi via Bologna. Infine chi viene da via Strozzi lato via Porta al Serraglio verso via Curtatone, sarà deviato in via Porta al Serraglio, via Cavallotti, via San Giorgio, via Santa Margherita, Canto al Mercatale, piazza Mercatale, via san Silvestro, piazza San Marco, via Pomeria, via Carradori e via Cavour.