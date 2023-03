Chiude anche l’edicola del centro "Qui mancano i servizi essenziali"

L’edicola "Il mondo di Giotto" in piazza Vittorio Emanuele II a Carmignano ha chiuso i battenti dal 1° marzo e per la prima volta nella sua storia il capoluogo resta senza un punto vendita non solo di giornali ma anche di cartoleria, articoli da regalo, giocattoli. Motivi familiari hanno portato a questa chiusura e nessuno si è offerto di rilevarla.

Invece, a gennaio aveva cessato la rivendita di giornali anche la cartoleria-edicola "Le Quattro Strade" in via Baccheretana a Seano, così come era già chiusa l’edicola-cartoleria di Poggetto. Carmignano negli ultimi anni ha avuto numerose saracinesche abbassate per sempre, anche botteghe "storiche" come quella di generi alimentari in via Roma, poi il forno di via del Ceppo è rimasto aperto per poco tempo. "Sono molto dispiaciuta per la situazione generale del nostro paese" scrive Grazia Petracchi, carmignanese, in un post sui social dove riassume in poche e chiare parole i disagi che i cittadini vivono.

"Da tempo – prosegue la Petracchi – piano piano sta morendo tutto: le persone giovani hanno difficoltà a trovare casa, mancano i servizi essenziali, i mezzi pubblici sono inaffidabili, i negozi chiudono. Dal primo marzo non c’è più neppure il giornalaio e non esiste un luogo dove le persone possono incontrarsi". Nel centro resistono i bar, i ristoranti e a breve riaprirà il circolo Anspi in viale Parenti, un ambiente con tante potenzialità, ma il piccolo commercio è in via di estinzione, anche nelle varie frazioni. Fra i servizi di prima necessità si cominciano a sentire pure i malumori per gli ambulatori sia per quanto riguarda i medici di base sia i pediatri.

Per quest’ultimo servizio, nel capoluogo non c’è ambulatorio e i genitori devono portare i bambini a Seano o a Poggio a Caiano. M. Serena Quercioli