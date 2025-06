Chimici tintori e nobilitazione tessile, confronto studenti-imprese

Sostenibilità e innovazione nei processi chimici tintori, è il tema sul quale si sono confrontati gli studenti e le imprese nel l’auditorium di Confindustria Toscana Nord. E’ il progetto “Ifts Si.Nobiltex“ che ha coinvolto quei ragazzi che, iscritti al corso, sono in procinto di iniziare la loro esperienza di pratico apprendimento nelle aziende del distretto. L’intero percorso, 594 ore di lezione e laboratorio e 396 ore di stage in azienda, è promosso dalla Fondazione PIN e realizzato in collaborazione con Mita Academy, Università degli Studi di Firenze, ITS Buzzi, Formetica, e Fartex srl che agiscono da soggetti partners, con il sostegno di AICTC (Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica) e Confindustria Toscana Nord; si inserisce nelle iniziative di alta formazione finanziate dalla Regione Toscana tramite il Fondo Sociale Europeo.

L’incontro, partecipato da molte aziende, è stato aperto e coordinato da Filippo Giagnoni di Fartex e referente del Gruppo Nobilitazione di Confindustria Toscana Nord, e da Alessandro De Rosa, responsabile dell’alta formazione di PIN; il dibattito scaturito ha offerto l’occasione per mettere a fuoco le aspettative sul lavoro di imprese e addetti (o futuri tali), illustrare le sfide che le aziende affrontano quotidianamente e definire le aree aziendali strategiche per la competitività industriale. "In questo contesto di distretto, complicato ma allo stesso tempo fieramente consapevole della propria identità produttiva, la formazione dei giovani diventa il vero nodo da risolvere - ha detto Giagnoni - e lo dicono le imprese, che hanno urgenza di crescere e garantire un futuro occupazionale, lo affermano i mercati, che ci conoscono per la qualità dei nostri manufatti e ci richiedono sempre di più competenze innovative, lo sostiene il sistema dell’istruzione e della formazione, che non può prescindere dal rapporto con le imprese per insegnare approcci e tecniche del mestiere".