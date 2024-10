Chiesanuova ferita. C’è il via libera dell’Asl. Domani riapre il cimitero

Riapre domani il cimitero di Chiesanuova. Finalmente è arrivato il nulla osta della Asl che dà il via libera. L’Unità di igiene pubblica ha effettuato un sopralluogo al piano seminterrato della struttura e ha valutato positivamente i lavori di impiantistica, ristrutturazione e sanificazione eseguiti dal Comune. Un verdetto atteso da tempo da tantissime famiglie che chiedevano di poter accedere alle parti ancora chiuse della struttura per far visita ai propri cari defunti.

Il cimitero era stato gravemente danneggiato dall’alluvione del 2 novembre 2023, che aveva provocato il crollo di una parte di muro perimetrale, risalente alla seconda metà dell’800, l’allagamento degli uffici su via Montalese, dei campi di inumazione, di tutte le gallerie al piano seminterrato con danni all’impianto elettrico, al vano ascensore, alla pavimentazione e ai rivestimenti, il cedimento del cancello e di parte della recinzione sul retro. Le opere di pulitura e sanificazione sono state lunghe e difficili: nelle gallerie l’acqua e il fango avevano raggiunto i 2,50 metri di altezza (fino a circa la quarta fila dei loculi) ed è è stato necessario chiudere i locali per poter procedere dopo la rimozione di tutti gli ornamenti funebri (fiori, vasi, monili), con l’aspirazione dell’acqua e del fango, pulizia e sanificazione di tutte le superficie in vari passaggi. In seguito a questi primi interventi, sono stati effettuati sopralluoghi con i medici dell’Ufficio igiene e salute dell’Asl Toscana Centro: il 13 febbraio è stato possibile aprire le due gallerie I e L, e proseguire con pulizie e sanificazione più di dettaglio nelle altre gallerie, in quanto permaneva una situazione igienico-sanitaria critica.

È stato necessario demolire e sostituire in molte aree dell’interrato la pavimentazione presente in quanto completamente sollevata e staccata, sostituire i pozzetti del sistema fognario e alla pulizia delle condotte ostruite dai detriti e dal fango, intervenire sull’impianto elettrico, pulire le superfici verticali, intonacare dove necessario e tinteggiare. Inoltre successivamente sono state ripristinate le lapidi mancanti e le restanti sono state accuratamente ripulite e sanificate, compresi gli arredi funebri presenti.

In totale per questa tranche di opere il Comune ha impiegato 460mila euro. Entro oggi termineranno le opere di pulizia e saranno rimosse le pannellature a chiusura dei vani scala di accesso alle gallerie per poter aprire ai cittadini. "Siamo riusciti a rispettare l’impegno preso di riaprire entro la fine di ottobre – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marco Sapia -. Ringraziamo i pratesi per la pazienza che hanno avuto perché siamo ben consapevoli del disagio creato tenendo chiuso il cimitero per un anno. Questo però è stato un obbligo dovuto ai lavori importanti che abbiamo fatto in seguito all’alluvione. Arriviamo in tempo per la festività in cui si ricordano i santi e i morti e l’affluenza nei cimiteri è maggiore perchè è un modo per stare vicini a chi non c’è più".

Per quanto riguarda infine i lavori già finanziati e da realizzare, la giunta ha approvato il progetto esecutivo di ricostruzione del muro di cinta per 350mila euro. Altri 42.700 euro sono stati invece stanziati per il ripristino degli uffici. Infine tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo sarà sostituito l’ascensore, il cui vano era fortemente danneggiato, sarà rifatto l’impianto elettrico di tutto il cimitero e le ultime opere di ripristino per un totale di 1.200.000 euro.