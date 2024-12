Che Natale sarebbe senza gli Etruschi?. Le iniziative al Museo

Dicembre al museo archeologico di Artimino per divertirsi, scoprire la storia e fare attività manuali. Si parte sabato 21 dicembre al museo di piazza San Carlo con "Nei panni di Cosimo", un laboratorio per bambini mirato a raccontare la storia di Cosimo I e la sua passione per l’antichità e gli Etruschi. Il costo totale a bambino è 5 euro.

Domenica 29 (ore 15,30) una novità: "Giochiamo a tombola al museo" per bambini dai 7 anni (costo 5 euro) con gli archeo-premi. Poi sempre per bambini dai 7 anni in poi ci sono i campus natalizi: il 27 e 30 dicembre e il 2 gennaio con "In vacanza...al museo archeologico di Artimino", dalle 9 alle 12,30 e il 3 gennaio (sempre dalle 9 alle 12,30) sul tema "In vacanza...alla villa medicea di Artimino". I bambini potranno trascorrere la mattinata fra laboratori e animazione. Il 4 gennaio arriverà la Befana: dalle 15,30 laboratorio per la realizzazione delle calze seguito dalla distribuzione (5 euro). Prenotazioni: 055.8718124.