Prato, il centro medico Althara lancia il "Progetto per la cura della Donna"

Prato, 9 aprile 2025 - Il dolore pelvico cronico rappresenta una condizione complessa che coinvolge non solo la sfera fisica ma anche quella psicologica ed emotiva della donna. Per offrire una risposta efficace e completa, nasce il 'Progetto per la Cura della Donna' negli spazi di Althara Centro Medico. Parliamo di una struttura di 250 metri quadri, con cinque ambulatori, una trentina di specialisti e una stretta sinergia con i medici di famiglia, aperta nel mese di marzo in via dello Sprone a Grignano, a fianco de Lafarmacia di via Roma. Il progetto sarà presentato sabato prossimo, 12 aprile, dalle 9.30 alle 11.30 Ad aprire i lavori sarà la presidente della commissione comunale Sanità, Rosanna Sciumbata. Poi ci sarà l'intervento di Martina Cacciato, fondatrice collettivo Re.Vulva, e Costanza Gori, collettivo Re.Vulva e consulente sessuale. A seguito la presentazione del percorso del Centro Pecci col progetto Arte e Benessere e i primi mille giorni di Future Mamme. Alle 10 la presentazione del 'Progetto per la Cura della Donna'. Poi l'open day con il confronto con il team di specialisti su prenotazione.

“Il nostro approccio integrato prevede una équipe multiprofessionale e multidisciplinare composta da ginecologhe, psicoterapeuta, nutrizioniste, psichiatra, un'ostetrica e una fisioterapista specializzate nella riabilitazione del pavimento pelvico – spiegano da Althara -. Lavorando in sinergia, ci impegniamo a garantire una presa in carico personalizzata e completa, mirata al benessere globale della donna. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita, affrontando il dolore pelvico cronico in tutte le sue dimensioni e accompagnando ogni donna in un percorso di salute, consapevolezza e benessere”.

Protagoniste del 'Progetto per la Cura della Donna' sono Ilaria Baldini, medico estetico e medico di medicina generale, Irene Banchelli, ginecologa dell'ospedale Santo Stefano, Eleonora Di Gangi, ginecologa dell'ospedale Santo Stefano, Francesca Fratini, medico di medicina generale a Prato, Carla Masetti, dietista a Empoli e Prato, Giulia Pacini, nutrizionista biologa a Prato, Sara Puggelli, psicologa psicoterapeuta a Prato ed Empoli, Valentina Puggelli, ginecologa dell'ospedale Santo Stefano, Sara Raffaelli, fisioterapista a Prato, e Camilla Romano, ostetrica e consulente sessuale a Firenze e Prato.

Ricordiamo che all'interno di Althara, neologismo che vuole esemplificare alta qualità di cura, ci sono le principali branche specialistiche: ginecologia, ortopedia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, fisioterapia, psichiatria, psicoterapia, urologia, otorinolaringoiatria, geriatria, scienze dell'alimentazione, ecografie, medicina estetica. Ci si può quindi rivolgere al centro medico per ognuna di queste tipologie di visite specialistiche ma anche per approfondimenti diagnostici ed ecografici. A breve ci sarà anche la partenza del punto prelievi effettuato in collaborazione con Synlab. Per informazioni: [email protected].