Diego Conson: "Un punto prezioso per il Prato nella stracittadina contro la Zenith"

Fra i protagonisti in positivo della stracittadina di domenica scorsa fra Zenith e Prato c’è stato senz’altro Diego Conson. "Voglio fare i complimenti alla Zenith - afferma l’esperto difensore biancazzurro - Nonostante i problemi extra campo, stanno vivendo un momento positivo. Durante la partita entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni. Avremo potuto sia vincere che perdere, e alla fine credo che il pari sia il risultato più giusto". Con lo 0-0 nella stracittadina, Remedi e compagni sono finalmente tornati a fare punti al Lungobisenzio dopo tre sconfitte consecutive. "Un punto è meglio di niente e me lo tengo stretto, visti i recenti risultati in casa. E poi il traguardo della salvezza è sempre più vicino. Vogliamo finire in maniera degna...". Domenica la formazione allenata da Marco Mariotti sarà ancora di scena in via Firenze: avversario di turno il Cittadella Vis Modena, che precede i lanieri in classifica di appena una lunghezza. "Ci aspetta una vera e propria battaglia. Loro sono una squadra dura da affrontare, come abbiamo visto anche all’andata" continua Conson. Ma il 35enne come giudica questa annata? "E’ vero, all’inizio gli obiettivi erano diversi rispetto alla mera salvezza, ma non siamo l’unica società che ha dovuto cambiare in corso d’opera i propri piani. Secondo me, se finiamo a metà classifica, possiamo dire di aver disputato un campionato sufficiente. Sicuramente avremmo potuto fare di più, ma avremmo potuto anche fare di meno. Cosa sia mancato per stare nelle posizioni di vertice onestamente non lo so. Forse il fatto che per vedere una reazione da parte nostra bisogna sempre ricevere uno schiaffo prima". Con sole quattro gare ancora ancora da disputare, si può già pensare a quella che sarà la prossima annata. "Futuro? Adesso sono concentrato esclusivamente sul presente. Desidero terminare questo campionato nel miglior modo possibile e poi vedremo quello che succederà. A me farebbe piacere restare a Prato, ma non dipende solamente dal sottoscritto. Ci sarà tempo per parlarne più avanti".

Francesco Bocchini