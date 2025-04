Las Vegas pareggia, Eureka si prepara al torneo delle vincitrici di coppa

Las Vegas ha pareggiato nel posticipo del lunedì, rimanendo al quarto posto in classifica in campionato. E l’Eureka ripartirà idealmente dal rotondo 7-0 imposto a La Briglia sabato scorso per prepararsi alla prima partita del triangolare del torneo delle vincitrici di coppa. E’ il punto sulla Terza Categoria, che continua a calamitare interesse in attesa del prossimo turno di campionato. Si parte da due giorni fa e da Firenze Nord - Las Vegas, intanto: 1-1, reti di Dondini e Lovecchio, per un risultato che permette ai vaianesi di portare a casa un solo punto. Gli uomini di coach Shehaj salgono a quota 47 e restano in zona playoff (a conferma dell’enorme passo avanti in termini di continuità di rendimento effettuato anche solo rispetto alla passata stagione, ndr) ma il Tobbiana terzo in graduatoria ha adesso quattro lunghezze di vantaggio (mentre la coppia di testa La Libertà Viaccia – Polisportiva Carraia è a 59). La lotta per i posti che vanno dal terzo al settimo continua insomma a profilarsi serrata ed incerta. Stasera toccherà invece all’Eureka, vincitrice della Coppa Faggi poche settimane fa, che oltre al treno-playoff ha a disposizione un’altra chance per giocarsi la promozione rappresentata dal mini-torneo riservato alle compagini che hanno vinto le varie coppe provinciali toscane. In quest’ottica, gli uomini di mister Ottati debutteranno stasera a Pistoia (alle 21) contro l’Hitachi vincitrice dalla Coppa Pezzimenti. Per un confronto in gara unica: nelle prossime due giornate, entrambe le compagini se la vedranno a turno contro il Marciana 2.0. La prima compagine classificata al termine del "gironcino" giocherà la semifinale contro una fra Alberese e Marciana Marina, ultimo step verso la finalissima del 7 maggio prossimo. E vincendo anche in quel caso, si approda nella Seconda Categoria 2025/26.

Giovanni Fiorentino