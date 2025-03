Che emozione stare a tavola con i bambini

Per la rassegna di incontri "Che emozione essere genitori!" promossa dal Comune di Montemurlo, sabato prossimo si terrà l’appuntamento intitolato "Come si gestiscono le emozioni a tavola?", alla biblioteca comunale "Bartolomeo Della Fonte" – interverrà la nutrizionista Alessandra Siglich – in piazza don Milani. Il nuovo incontro è dedicato alle neo- famiglie, a cura del Comune con Fondazione Ami Prato e Consorzio Astir. Questa volta si parla di "Emozioni a tavola" e di come vivere serenamente il momento dei pasti con i propri figli. Porterà il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore Antonella Baiano che dice: "Diventare genitori significa intraprendere un viaggio straordinario che riempie di gioia e allo stesso tempo può spaventare e far sentire inadeguati. Comincia un’avventura che cambia la vita in modi che spesso non si possono neanche immaginare. Il Comune di Montemurlo vuole essere concretamente vicino alle coppie in attesa di un figlio e a coloro che stanno affrontando i primi mesi di vita del bambino. Con questo nuovo incontro si affrontano le emozioni legate al cibo e al mangiare insieme". è previsto l’intervento della nutrizionista Alessandra Siglich.

Tutti gli incontri si svolgeranno nello spazio "Il Libro parlante" della biblioteca Della Fonte (piazza Don Milani, 1) e sono gratuiti ma su prenotazione chiamando il numero ufficio pubblica istruzione telefono 0574 558573 oppure Fondazione Ami Prato 0574 801312. Per chiedere informazioni via mail: [email protected].