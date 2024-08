Centro visite riserva naturale. Dall’Ue 130mila euro in arrivo per l’opera di riqualificazione

Buone notizie per il comune di Cantagallo: fondi in arrivo da poter investire per interventi di manutenzione su beni pubblici.

Blindato in cassaforte infatti un importamente contributo, pari a 129 mila euro, che nelle prossime settimane verrà impiegato per gli interventi necessari di riqualificazione (tesi alla valorizzazione) degli spazi del Centro visite di Cantagallo.

Si tratta di risorse ripartite dalla Regione Toscana per le Aree interne, finanziate attraverso lo stanziamento di fondi europei.

"L’obiettivo generale è quello di favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale. Una scelta strategica per potenziare l’accoglienza della Riserva guardando al turismo lento, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale - mette in evidenza Jacopo Payar, assessore alla Promozione, Aree protette e Turismo -. La riqualificazione del Centro visite è coerente con la proposta di sviluppo turistico legato alle caratteristiche naturali del nostro paese".

Oltre alle opere di riqualificazione della struttura il progetto finale sarà indirizzato alla creazione di infrastrutture dedicate pensate per le aree di sosta per camper con possibilità del campeggio attrezzato.

In quest’ottica si inserisce anche l’affidamento da parte del Comune della gestione del Centro visite a Legambiente, effettuato sulla base di un bando ad hoc di evidenza pubblica.

Con la sua partecipazione "l’associazione ha dimostrato, anche in questo caso - fa sapere il comune -, interesse per la valorizzazione e la promozione della Riserva Naturale".

