"Centro storico. Manca una visione"

"Tutta questa programmazione sulle grandi opere mi ricorda un po’ una storia già vista, quella del Parco centrale. Io credo che più che di grandi opere questa città abbia bisogno di attenzione vera a questioni molto vicine ai cittadini. Questioni fondamentali, come ad esempio il traffico: ma ci rendiamo conto che non ci si muove?". Rita Pieri, capogruppo di Forza Italia in Comune, resta perplessa di fronte agli obiettivi del 2025 della giunta Bugetti, presentati l’altro giorno dalla sindaca e dalla squadra di assessori durante la conferenza stampa di fine anno. Opera ‘cartello’ del piano pensato per il 2025 l’interramento del parcheggio di piazza Mercatale, un grande sogno del passato ma torna in veste nuova: l’idea è quella di interrare solo la parte del parcheggio, non toccando il giardino.

"Vogliamo parlare del centro storico? – aggiunge l’esponente azzurra –: Va bene all’attenzione su San Domenico, certo, ma ci sarebbe bisogno di una progettazione totale del centro, di una visione più complessiva, non si può andare a macchia di leopardo. Non è possibile procedere a piccoli pezzetti, occorre un progetto totale, è quello che chiedono anche i cittadini, un progetto dove si cerca di accontentare residenti e attività. So che non è facile, ma bisogna provarci – continua Pieri – E mi meraviglio poi che nei piani del 2025 noi sia stata riservata una riga al tema della sicurezza. Forse questa città ne aveva bisogno...".

C’è un altro tema che sta a cuore alla capogruppo di Forza Italia: quello della cultura. "Le politiche culturali dove sono in questa città? Bene, avremo questo festival in piazza Duomo a giugno, ma la politiche culturali non sono gli eventi, quelli sono un’altra storia. Abbiamo istituzioni museali bellissime, ma sono vuote. Le politiche culturali meritano più attezione e strategie".

m. c.