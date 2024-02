Cenni, rinviato il lancio. E Biffoni incontra Fossi

Rinviata la presentazione del candidato del centrodestra Gianni Cenni. Era in programma oggi pomeriggio al Garibaldi Milleventi. La decisione è stata presa in seguito alla tragedia avvenuta ieri a Firenze con il crollo nel cantiere Esselunga che ha provocato morti e feriti. "Una tragedia che tocca ciascuno di noi siamo profondamente addolorati e ci uniamo con convinzione al lutto regionale", le parole di Cenni, che esprime "a nome di tutta la coalizione, cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime". La presentazione ufficiale della candidatura è dunque rinviata a data da destinarsi. "Questo è il momento del dolore, del raccoglimento e del silenzio".

La fumata bianca per Cenni, lo ricordiamo, è arrivata una decina di giorni fa, non senza tensioni. Cenni è stato consigliere provinciale con An, consigliere comunale con il Pdl e assessore all’urbanistica nella giunta di Roberto Cenni. Sul suo nome è arrivata la convergenza della coalizione, dopo mesi di incontri e trattative, culminate in un vertice a Roma.

E il Partito Democratico? E’ ancora in stallo. Ieri in Comune a Prato c’è stato un incontro tra il sindaco Matteo Biffoni e il segretario regionale Pd Emiliano Fossi. I nomi dei possibili candidati restano sempre quelli: il segretario provinciale del Pd Marco Biagioni, la consigliera regionale Ilaria Bugetti, il vicesindaco Simone Faggi. E l’assessore regionale Stefano Ciuoffo non è del tutto fuori dai giochi. L’incontro sarebbe servito a fare un nuovo punto della situazione, in attesa del voto sull’emendamento della Lega al Senato sul terzo mandato anche nei comuni con più di 15mila abitanti. Improbabile che passi, ma semplificherebbe le cose per il Pd: il candidato sarebbe Biffoni.

m. c.