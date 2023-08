Celebrazioni per la Liberazione di Prato, Messa, Corteo e Marcia della Pace

Martedì 6, giorno della Liberazione di Prato, le celebrazioni inizieranno alle 9.30 con la Messa nella Cattedrale, a seguire il corteo verso il Monumento ai Caduti in piazza delle Carceri, dove il sindaco Matteo Biffoni, il prefetto Adriana Cogode e la presidente di Anpi Prato Angela Riviello deporranno una corona d’alloro. Alle 16 al Museo della Deportazione e Resistenza a Figline e in piazza dei Partigiani l’incontro con i Comuni gemellati. Alle 20.45 l’appuntamento clou con la tradizionale Marcia della Pace da via 7 marzo a Figline. Poi il tradizionale brindisi alla Liberazione al circolo di Figline.