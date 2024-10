Cela e Marino si salvano nelle sconfitte

Torna come di consueto la formazione dei migliori undici giocatori dell’ultimo weekend di serie D (Girone D). Un bel mix di qualità tecniche, grinta ed esperienza. Ad allenare questo gruppo eterogeneo schierato con un offensivo 3-4-3 troviamo mister Venturi, tecnico della capolista solitaria Tau Calcio Altopascio. In porta tutta la bravura di Fresia, estremo difensore del Ravenna, che ha limitato assolutamente il passivo della squadra emiliano romagnola nel match contro gli ‘orange’ di Pistoia. In difesa un paio di bombardieri abili nei calci piazzati e un bel mastino. Si comincia con Cuomo, match winner da subentrato per la Pistoiese. Poi Ballanti, autore di un gol pesantissimo da tre punti in favore dell’Imolese nel match contro il fanalino di coda Progresso, che fa volare i suoi compagni sul podio provvisorio del raggruppamento. A chiudere il pacchetto arretrato inseriamo Cela, baluardo difensivo della Zenith Prato e uno dei pochi che sta dimostrando di essere giocatore affidabile anche per la serie D, fisicamente sempre presente per rendere la vita difficile agli attaccanti avversari. A centrocampo una sfilza di cecchini col vizio del gol. A cominciare da Sansaro, a segno nel bel successo scaccia crisi ottenuto dal Tuttocuoio contro la Sammaurese. In mediana come non citare Marino, a segno in maniera purtroppo inutile per le sorti del Prato, ma sempre e comunque uno dei più pericolosi in zona gol della formazione biancazzurra. Accanto a lui Haruna, che con il suo gol in avvio di ripresa ha deciso in favore del San Marino la sfida casalinga.Infine Gonzi, giustiziere della Zenith Prato con un calcio di punizione che non ha lasciato scampo al portiere di casa e autore di una prestazione maiuscola. In avanti tridente importante, composto da Macrì, autore di una strepitosa doppietta che fa volare verso i piani alti il Forlì. Poi Deme, che malgrado l’inferiorità numerica con la sua rete ha consegnato i 3 punti al Sasso Marconi nel match contro il Prato. Infine Mauri, del Piacenza.

Leoonardo Montaleni