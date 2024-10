C’è Vanity Fair in regalo con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Nel nuovo numero riflettori su Tananai che parla del suo album "CalmoCobra". "Avevo bisogno di fermarmi e riconoscermi. Dovevo capire chi fosse Alberto. Ho dovuto rispondere a una domanda fondamentale: sentivo davvero ancora la necessità di fare musica? Era ancora un’urgenza per esprimermi, o piuttosto era diventata un lavoro?". A questa risposta ci è arrivato grazie alla famiglia, agli affetti, agli amici - quelli di sempre - e all’amore per la fidanzata.