C’è una nuova gestione per il nido di Carmignano. Contributi per le famiglie

Nuova gestione per l’asilo nido "La Casa dei Lillà" di Carmignano. Dopo la chiusura a fine anno educativo, in quanto dopo quasi 10 anni l’ex gestore ha messo in liquidazione la cooperativa Le Ginestre, la Misericordia di Carmignano (che ospita l’asilo in una parte della sede) si è adoperata per trovare un nuovo gestore. E’ stato individuato nella cooperativa Faa di Bruno, della rete "Scuole per crescere" che gestisce anche il nido e la scuola dell’infanzia paritaria di Comeana. "E’ un servizio necessario per Carmignano. Siamo contenti per la ripresa delle attività, per la quale si sono adoperati i nostri uffici", dice il sindaco Edoardo Prestanti che ha ricevuto, insieme al vice sindaco Federico Migaldi, il presidente della Misericordia Sergio Pagliai, il provveditore Marco Meli, il parroco don Elia Matija, e Mario Monti Guarnieri della cooperativa Faa di Bruno. Il nido, con la collaborazione del Comune, ha dato il via ad un nuovo procedimento di autorizzazione e di accreditamento che ha consentito l’inserimento della struttura nel programma "Nidi gratis" della Regione Toscana. Intanto è uscito l’avviso "Nidi gratis" per la concessione di contributi per la frequenza ai nidi accreditati e convenzionati di Carmignano, per le famiglie con Isee superiore a 35 mila euro o che non abbiano potuto partecipare al bando regionale "Nidi gratis". Domande dal 29 ottobre al 20 novembre, la modulistica è su www.comune.carmignano.po.it.