C’è "Terre di Prato" con i prodotti di stagione. Domani "Mercatale Viva"

Oggi in piazza del Mercato appuntamento da non perdere per l’anniversario dei 15 anni del mercato "Terra di Prato" dove verrà allestito un aperitivo agricolo dalle 10.30 alle 11.30. I banchi del mercato saranno aperti secondo il consueto orario dalle 8 alle 13 con verdura, frutta di stagione, carni, salumi, formaggi di vario genere, pane, olio, miele, marmellata e tanto altro.

Domani nel cortile del Cinema Terminale (via Carbonaia 31) dalle 8.30 alle 13 appuntamento con "Pianeta verde" mercatino agricolo e dell’economia circolare, promosso dai gruppi d’acquisto solidale I’Gasse e Gas Prato Nord, insieme ad Arci, Legambiente e Casa del Cinema di Prato, con il patrocinio del Comune di Prato. Secondo appuntamento della domenica nell’area pedonalizzata di piazza Mercatale: dalle 8 alle 18 ci sarà "Mercatale viva" mercatino dell’occasione con articoli vintage. Organizzato dall’associazione Mercatini Indipendenti. Sempre domani in piazza delle Carceri dalle 9 alle 19 torna "Prato Antiquaria" dove sarà possibile trovare oggettistica, piccola mobilia di antiquariato, quadri, abbigliamento vintage firmato, argenteria.