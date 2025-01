C’è la super matricola Prato, trasferta ’svolta’

Derby toscano per il Prato in occasione della ventiduesima giornata del girone D di serie D, in programma domenica (calcio d’avvio alle 14.30). Dopo due partite consecutive disputate al Lungobisenzio (vittoria ai danni della Sammuarese e pari con il Sasso Marconi), ecco che la formazione biancazzurra sarà impegnata allo Stadio Leporaia di San Miniato, località Ponte a Egola, casa del Tuttocuoio. La matricola sta vivendo un’ottima annata, avendo ottenuto fino a questo momento 30 punti, quattro in più dei lanieri, che in classifica sono proprio alle spalle della compagine pisana, allenata da Aldo Firicano. Firicano che ha allenato il Prato nella seconda parte della stagione 2020/21, prendendo il posto dell’esonerato Vincenzo Esposito. Diciotto le presenze del tecnico ex Carrarese e Sangiovannese, con uno score di sette successi, altrettanti pareggi e quattro sconfitte. Un bottino che non gli fu sufficiente per la riconferma. Nel match d’andata, il trainer siciliano si è tolto la soddisfazione di battere i biancazzurri al Lungobisenzio, con Massaro (il miglior marcatore dei suoi con cinque centri, ma out da dicembre a causa di un brutto infortunio) a decidere l’incontro al 94’. Per quanto concerne gli ultimi risultati, il Tuttocuoio va ancora alla ricerca del primo successo in questo 2025. Nel nuovo anno infatti la squadra neroverde ha raccolto tre pareggi e una sconfitta nello scorso turno. Un passo falso pesantissimo, visto che i pisani sono crollati di fronte alla Sammaurese, alzando bandiera bianca addirittura per 5-0. In casa, la formazione di Firicano ha collezionato quattro vittorie, cinque pareggi e un solo ko, arrivato per mano del Forlì. Dando un’occhiata ai numeri, quelli messi insieme dal Tuttocuoio sono tutt’altro che straordinari: sono appena 19 le reti siglate e 27 quelle incassate.

Partita in casa per la Zenith Prato che a quota 22 punti cerca di mettere in cascina tre punti per galleggiare nella zona tranquillità e distanziarsi anche dalla zona play out: l’occasione ghiotta c’è. La squadra di Settesoldi ospita la Sammaurese ferma a 15 punti al penultimo posto.

Francesco Bocchini