C’è la festa vino. Produttori d’élite al parco di Rocca

Seconda edizione di ’Montemurlo di Stelle e Di-Vino’, la manifestazione promossa dal Comune e dalla Pro Loco Montemurlo per la valorizzazione della produzione enologica locale. L’appuntamento è venerdì 13 giugno dalle 19 in poi in un luogo che da solo basta a creare fascino e suggestione: il giardino romantico della Rocca di Montemurlo. Si potranno degustare i vini del territorio sotto i secolari cedri del Libano, tra le siepi di bosso e la cascata di gelsomino che ricopre la scalinata d’ingresso all’antico castello. Per finire si potrà sorseggiare un buon vino, ammirando il paesaggio della piana che dalla Rocca di Montemurlo spazia da Pistoia fino alla cupola del Brunelleschi a Firenze. Una serata dunque che saprà conquistare tutti, non solo gli amanti del buon bere. "Stiamo definendo gli ultimi dettagli che presenteremo a breve ma ormai tutto è pronto per questa nuova edizione di Montemurlo di Stelle e Di- Vino - spiega il presidente della Pro Loco, Lorenzo Scrozzo –. Tra le novità 2025 c’è il giardino della Rocca, che da solo vale la visita, e l’estensione della partecipazione a cantine vinicole di altri Comuni. Accanto alle produzioni locali, quest’anno avremo anche produttori che arrivano da fuori". Per il resto poi la formula rimane la stessa dello scorso anno: si potranno ammirare le stelle grazie a due telescopi ed ascoltare del buon Jazz in compagnia dei Miles Tiles.

"Montemurlo di Stelle e Di-Vino unisce l’opportunità di scoprire il vino di Montemurlo (e non solo), ma anche il nostro territorio, che non è solo fabbriche e produzione tessile - aggiunge l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero - Montemurlo è un Comune industriale ma che sa offrire scorci incantati". La Pro-loco riproporrà l’acquisto della sacca con il calice in vetro per le varie degustazioni dei vini. Non potranno mancare alla manifestazione i vini delle cantine Marchesi Pancrazi di Bagnolo; Michele Sacchetti, titolare di Vanempo Cicignano con il rosso Geolì, il bianco Maluna, il rosato Skim e il vino aromatizzato ’Elmut’, tutte produzioni biodinamichee ’Il Poggiolino’ proporrà il rosso ’I Panconi’, il bianco e il rosato. Per informazioni 0574 558584.