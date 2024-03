C’è la Coppa Davis. Foto, ricordi e festa. Tutti gli appuntamenti

La Coppa Davis è in città. Il trofeo vinto dagli azzurri a Malaga, è arrivato a Prato, ed è esposto in palazzo comunale dove sarà possibile per tutti osservarlo. La coppa è rimasta nelle stanze comunale a disposizione dei visitatori fino alle 19 di ieri e poi sempre in palazzo comunale rimarrà visibile alla cittadinanza e agli appassionati che vorranno fotografarla anche oggi dalle 9 alle 14 per poi essere trasferita al Tc Prato dove rimarrà fino a domenica 17 marzo.

Tra sabato e domenica sono previsti eventi e tornei sportivi e potrà essere visitata a ingresso libero. La Coppa Davis sarà esposta, al Tc Prato, nella sala delle racchette: sabato 16 marzo dalle 14,30 alle 18 e domenica 17 marzo dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

L’appuntamento da non perdere al Tc Prato è venerdì alle 21: una serata speciale con Domenico Procacci, produttore e regista dello splendido docufilm Una squadra, dedicato alla vittoria italiana in Cile del 1976. Insieme a lui gli scrittori pratesi Sandro Veronesi, che ha collaborato alla sceneggiatura del documentario, e Edoardo Nesi, entrambi appassionati di tennis. Intorno alla coppa ci saranno tanti aneddoti e ricord Ieri ad accogliere il trofeo in Comune erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, il team manager azzurro Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi, il presidente della Fitp Toscana Luigi Brunetti e il presidente del Tennis Club Prato Marco Romagnoli. "Davvero un gran bel momento, siamo felici di poter ospitare in città questa coppa in un momento così importante per il tennis italiano - dice il sindaco Matteo Biffoni -. Un’occasione per i tanti appassionati di tennis ma anche per gli sportivi in generale di ammirare un trofeo così prestigioso dal vivo".

Prato è una delle cinque sedi toscane dove l’Insalatiera sarà esposta in quanto per ben due volte la manifestazione a squadre del tennis mondiale ha scelto la città per una sfida di Davis. Dal 13 al 15 marzo 1987 l’Italia, capitanata da Adriano Panatta, sul centrale del Tc Prato affrontò la Svezia con affermazione della formazione svedese per 3-2. Mentre la seconda volta, dal 17 al 19 luglio del 1998, con in panchina Paolo Bertolucci, il team azzurro superò 5-0 lo Zimbabwe.