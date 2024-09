C’è il primo ruggito dei Leoni Gialli. La finale con i Draghi di San Marco

I Leoni Gialli di Santo Stefano piazzano il primo ruggito della Palla Grossa e volano in finale battendo 21-10 le Aquile Rosse di Santa Trinita. Tribune gremite per la prima sfida di semifinale. Cori, striscioni, fumogeni. Clima da stadio in piazza del Mercato Nuovo. Primo possesso dei Gialli di Santo Stefano, che però vengono fermati, ma mantengono la sfera e passano immediatamente in vantaggio con Righini. Pronta la risposta dei Rossi di Santa Trinita, che realizzano l’1-1 con Piccini al primo affondo e poi piazzano il 2-1 con una bella percussione del solito Margheri. I Leoni non ci stanno e impattano sul 2-2 al 6’ con Bigagli e poi il 3-2 alzando la pressione sulla retroguardia avversaria. Immediato 3-3 delle Aquile Rosse con Margheri. La partita rimane in bilico e molto equilibrata. Nencioni riporta avanti Santa Trinita al 12’ (4-3), Santo Stefano realizza la posta del 4-4 con Lucchesi due minuti più tardi. La girandola di emozioni prosegue col 5-4 in favore dei Rossi realizzato da Fiore e col 5-5 e il 6-5 di Righini per i Gialli. Santo Stefano prende margine al 20’ portandosi sul 7-5 con Del Bene e provando ad indirizzare la semifinale con l’8-5 in rapida successione. I Rossi accusano il colpo e incassano anche il 9-5 di Chelli al 23’ e il 10-5 poco dopo, complice un infortunio a Margheri che li lascia in inferiorità numerica. Con orgoglio, comunque, Santa Trinita accorcia sul 10-6. Un sussulto subito stroncato dall’11esima posta dei Gialli, che comunque non spengono l’entusiasmo dei Rossi. Risultato sull’11-7 alla mezz’ora. E poco dopo Fanfani accorcia ancora sull’11-8. Dopo alcuni attimi di scoramento Santo Stefano realizza il 12-8, il 13-8, il 14-8 e il 15-8 e il 16-8. Poi Mennini finisce temporaneamente in guardiola e si ristabilisce la parità numerica in campo. E il capitano Marco Santi rimedia una espulsione al 46’. Le Aquile, comunque, hanno ormai le ali spezzate. I Leoni Gialli, con merito si aggiudicano il match 21-10 e sono i primi finalisti di questa edizione.

Nella seconda semifinale I Draghi Verdi di San Marco non lasciano scampo agli Orsi Azzurri di Santa Maria, imponendosi per 18-1 e guadagnando il diritto di andare a sfidare i Gialli nella finalissima di sabato prossimo. I campioni in carica partono subito forte e si portano sul 5-0 senza lasciare iniziativa agli Azzurri di Santa Maria. La gara è segnata fin dai primi scambi. Gli Orsi comunque riescono ad accorciare sul 5-1. È solo un fuoco di paglia visto il 6-1, il 7-1 e l’8-1 dei Verdi in rapida successione. Il 9-1 arriva al 25’. Finisce 18-1 ain favore dei Draghi Verdi.

Leonardo Montaleni