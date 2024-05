"Cavarzano celebra i cento anni di Vittoria Aiazzi, esperta di lavori all'uncinetto e ai ferri"

Cavarzano in festa per i cento anni di Vittoria Aiazzi (nella foto), nata il 21 maggio del 1924 a Mercatale di Vernio. Dopo essersi sposata, si è trasferita con la famiglia a Cavarzano, dove abita da quasi sessanta anni. Ieri i primi festeggiamenti con i familiari, la figlia Corinna Pieragnoli, il nipote Fausto e la bisnipote Aurora. C’è poi un altro momento di festa previsto per Vittoria conosciuta in paese come Vittorina, grande esperta di lavori all’uncinetto e ai ferri: il primo giugno alla pista della Pro Loco di Cavarzano, dove è attesa la visita del sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, che porterà a Vittoria gli auguri di tutta la comunità.