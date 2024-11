Cavalieri sfida Milano. Oggi vittoria per forza

"L’umore all’interno della squadra è molto positivo, nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime partite. La voglia di riscatto è tanta, c’è molta fiducia nel lavoro. La pausa ci ha aiutato a ricaricare le energie sia fisiche che mentali, dopo settimane intense è fondamentale prendere un momento per riposare. A livello tecnico ci ha permesso di focalizzarci su alcuni dettagli. Detto questo, posso dire che siamo sempre più vicini a raggiungere ciò che ci serve per trovare la prima vittoria". E’ il giovane mediano d’apertura Gianmarco Magni a suonare la carica, in vista del match odierno che vedrà i Cavalieri Union affrontare il Rugby Milano. Un incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A di rugby, che si terrà al Chersoni di Iolo alle 14:30 e metterà di fronte due squadre forti, nonostante la situazione di classifica. "Colpa" di un girone 1 nel quale sono raggruppate tutte le protagoniste della scorsa annata e che presenta un livello medio decisamente superiore agli altri tre. Lo sanno bene proprio i Cavalieri, che nell’ultima partita si trovavano in vantaggio contro Petrarca sino a pochi secondi dalla fine, con la prospettiva della prima vittoria stagionale sfumata proprio al fotofinish dopo una rimonta entusiasmante. Vincere contro Milano sarà prioritario quindi non solo per il morale, ma anche per la classifica: capitan Puglia e soci sono decimi con 3 punti, con i milanesi che si trovano in ottava posizione a quota 6. Un successo consentirebbe quindi loro di mettere la freccia e, perché no, di iniziare a risalire la china. "Milano è una buonissima squadra, arrivano dalla loro prima vittoria stagionale e quindi verranno per ottenere dei punti utili – ha concluso Magni, analizzando gli avversari - giocano molto negli spazi allargati e comunque tanto con la palla in mano, hanno dei buoni "ball carrier" e dobbiamo essere bravi a limitare il loro gioco". Alla stessa ora, ma a Colle Val d’Elsa, scenderà in campo anche la "cadetta", impegnato nel difficile match di Serie B contro il Cus Siena.

Giovanni Fiorentino