Cavalieri, nuovo pilone . E il ritorno di Trivilino

Un "Cavaliere di ritorno" e un nuovo arrivo, per due giocatori che dovranno rimpolpare l’organico e sopperire alle partenze di Lorenzo Pesucci, Matteo Morelli e Cesare Zucconi. Sono Riccardo Trivilino e Goga Jankarashvili gli ultimi due innesti per la prima squadra dei Cavalieri Union, che fra poco più di una settimana esordiranno in Coppa Italia contro Vicenza. Nel caso di Trivilino si tratta di un ritorno: il tallonatore laziale ha trascorso l’ultima stagione alla Rugby Roma, ma negli anni della pandemia aveva indossato la casacca "tuttanera" per tre stagioni. Conosce quindi bene sia il gruppo che l’ambiente pratese e nelle intenzioni di coach Alberto Chiesa dovrà rafforzare il pacchetto di mischia. La verà novità è quindi Jankarashvili, pilone classe 2004 originario della Georgia arrivato dal Lelo Saracens. C’è curiosità: fatta eccezione per Rome Nifo, ritiratosi nei mesi scorsi e già visto giocare a Prato oltre un decennio fa, si tratta del primo rugbista non italiano arrivato al Chersoni nell’ultimo quadriennio. L’ultimo in ordine cronologico fu l’argentino Agustìn Mansilla, che arrivo nell’inverno del 2020 ma non ebbe nemmeno la possibilità di debuttare a causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria che causò l’annullamento dei campionati. La dirigenza del club ha poi ufficializzato due nuovi tecnici: Andrea Bessi rientrerà nello staff dell’U18, mentre Lorenzo Cirri farà parte della "cadetta" che disputerà la Serie B. Proprio la "partitella in famiglia" fra prima e seconda squadra, svoltasi ieri a Querceto, ha idealmente dato il via alla stagione. In attesa che terminino i lavori al Montano di viale Galilei, la società ha fatto sapere di aver raggiunto per gli allenamenti un accordo con il Cus Firenze per poter utilizzare tre giorni a settimana il campo "Val di Rose" di Sesto Fiorentino. A questo punto, l’attenzione può andare alla gara di coppa del 21 settembre prossimo, quando a Iolo arriveranno i Rangers Vicenza dell’ex-Emanuele Trechas. E il "barrage" rappresenterà un antipasto interessante in vista della gara in trasferta contro Capitolina, che aprirà il campionato di Serie A1 2024/25 il prossimo 13 ottobre: il conto alla rovescia può adesso partire in via definitiva.

Giovanni Fiorentino