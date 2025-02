Cavalieri, missione Verona: "Vogliamo fare la nostra partita"

"Si prospetta senza dubbio una partita dura, contro una squadra forte che è reduce da alcune prestazioni non eccezionali. Vogliamo fare la nostra partita come ci siamo promessi". Coach Alberto Chiesa ha così caricato i suoi Cavalieri Union in vista del match odierno contro Verona, nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/25 (con inizio fissato alle 14:30 nella città scaligera). C’è da riscattare la sconfitta dell’andata, quando furono i veneti (attualmente quinti in graduatoria con 33 punti) ad imporsi di misura violando il Chersoni. Ma bisogna soprattutto risalire la china, per essere certi di rimanere nel girone 1 di merito anche nella prossima stagione: l’Avezzano ha approfittato della sconfitta di capitan Puglia e compagni contro Paese per prendersi l’ottava posizione scavalcando i "tuttineri", adesso noni a quota 17 punti. Nulla di insormontabile ad ogni modo, ma fare risultato a questo punto diventa sempre più importante in quanto anche le prossime due sfide saranno in trasferta. "Ai ragazzi dico che non dobbiamo guardare troppo la classifica, così come dobbiamo imparare a lottare anche per un singolo punto: questo è un messaggio che ribadisco spesso – ha concluso Chiesa - per quanto riguarda il gruppo, siamo un po’ corti in seconda e terza linea, in ogni caso sono convinto che chi scenderà in campo darà il massimo. Sarà un’opportunità importante per noi: non diamo niente per perso e sono convinto che nel corso del girone di ritorno ci sarà ancora spazio per raccogliere delle soddisfazioni". Domani scenderanno invece in campo le altre formazioni: la "cadetta" sarà di scena in Umbria per giocare il match di Serie B contro Gubbio (alle 14:30) mentre alle 12:30 l’U18 Titolo e l’U18 regionale affronteranno rispettivamente la Lazio a Roma e l’UR Firenze a Firenze. Alla medesima ora, L’U16 titolo sarà impegnata nelle Marche contro Jesi, mentre la regionale riceverà il Florentia alle 11. Dopo la settimana di pausa per tifare l’Italia impegnata nel secondo turno del Sei Nazioni, per il rugby pratese si prospetta insomma un fine settimana tanto impegnativo quanto entusiasmante.

Giovanni Fiorentino