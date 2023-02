Case letterati Rigoli eletto presidente

Adriano Rigoli è stato eletto presidente dell’Iclcm (International Committee for literary and composers museums), il Comitato tematico internazionale di Icom per i musei letterari e musicali e le case museo di scrittori e musicisti. Rigoli, storico medievale e curatore del Museo della Badia di San Salvatore a Vaiano (Prato) e già presidente dell’Associazione Case della memoria, succede a Fredrikke Hegnar von Ubisch dell’Asker Museum (Oslo, Norvegia), a Galina Alekseeva del Museo Tostoj (Russia) e a Lothar Jordan già direttore del Kleist-Museum (Francoforte, Germania) e ora presidente del Programma Unesco "Memory of the World".

"È un grande onore aver ricevuto questo incarico internazionale – commenta Rigoli –. Il mio progetto sarà quello di sviluppare partnership per eventi congiunti a livello internazionale: partendo dalla conoscenza dei reciproci progetti, dobbiamo proseguire sulla strada di una più stretta collaborazione tra musei e case museo di scrittori, poeti e musicisti che siano luoghi straordinari". Insieme a Rigoli sono stati eletti come consiglieri: Galina Alekseeva (Russia), Lothar Jordan (Germania), Vesna Delic Gozze (Croazia), Alla Bayramova (Azerbaijan), Yuriy Komlev (Russia), Antra Medne (Lettonia).