Cascine Tavola via al taglio dei rami secchi

Sono in corso alle Cascine di Tavola le potature per eliminare rami secchi o pericolanti che sono stati riscontrati a seguito delle valutazioni dello stato di salute del patrimonio arboreo pubblico da parte di ConsiagServizi e Comune di Prato, all’interno della più ampia strategia di Prato Forest City. La prima parte dell’intervento è stata realizzata nell’area di fronte alla Rimessa delle Barche, dove sabato e domenica si è tenuta la Festa della via Medicea. Nella parte che va dall’ingresso su via Traversa del Crocifisso fino alla Rimessa delle Barche, lungo viale del Caciaio e lungo viale dei Lecci, le potature stanno continuando, pertanto per ridurre al minimo il rischio arboreo (cioè la probabilità di caduta di un ramo) per i cittadini, sono stati preventivamente affissi degli degli avvisi informativi sui tronchi per evitare la sosta sotto le alberature e l’uso delle panchine è stato interdetto con il nastro segnaletico. L’opera di cura delle chiome, col taglio dei rami pericolanti e il consolidamento, proseguirà fino alla fine di novembre. Alla fine dell’intervento di cura su oltre 1250 alberi valutati saranno eseguite 145 potature.

Riguardo via Firenze, il Comune l’altro giorno ha chiarito che gli alberi caduti e tagliati il 20 settembre e i giorni precedenti facevano parte del lotto di piante da abbattere lungo la stessa strada entro il 30 settembre. Un’operazione che a questo punto riguarda 10 alberi anziché 12. Vista la situazione, per tutelare l’incolumità pubblica, l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare di qualche giorno l’intervento. Inoltre sarà effettuata una verifica ulteriore su tutte le alberature che corrono lungo via Firenze.