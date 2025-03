Casa ‘trasformata’ in casinò: 13 nei guai, sui tavoli 12.600 euro

Tredici persone, tutte di origine cinese, sono denunciate per gioco d’azzardo e 12.600 euro in contanti sono sequestrati. È il bilancio di un controllo della polizia in un’abitazione di via Pistoiese, controllo avvenuto nella serata di giovedì. Si tratta di un immobile conosciuto dagli agenti per possibili attività illegali connesse al gioco d’azzardo.

Una volta all’interno, gli agenti della squadra volante hanno trovato una vera e propia bisca: più persone erano intente a giocare a mahjong, , il più popolare dei giochi d’azzardo nella comunità cinese. Sui tavoli, oltre alle tessere del gioco, anche una montgna di banconote di vario taglio per un totale appunto di 12.608 euro.

Secondo quanto spiegato dalla questura gli accertamenti sono scattati dopo che i poliziotti hanno notato uno strano viavai di persone dall’edificio. Un andirivieni di orientali risultato subito sospetto. Una volta entrati nell’immobile, gli agenti hanno trovato, al primo piano, tre stanze al cui interno erano collocati tavoli. Una sorta di ‘casinò abusivo’. Attorno ai tavoli erano seduti tredici soggetti, identificati tutti per cittadini cinesi regolari, intenti a giocare. Ognuno di loro aveva con sè cospicue somme di denaro contante. I 13 sono stati denunciati per partecipazione ed esercizio del gioco d’azzardo.

Prato, lo ricordiamo, è maglia nera in Italia per mole di gioco. Solo alle videolottery (dato del 2022), frequentatissime dalla comunità, ma non solo, in un anno è emerso un dato di oltre 318 milioni spesi, con una somma di 1.800 euro procapite. E poi sono stati registrati 173,4 milioni per i giochi di abilità on line (poker, scacchi, bridge ecc.).