Casa popolare occupata, ferito un agente della municipale durante lo sgombero

Prato, 10 agosto 2023 - Un appartamento a Tobbiana, di proprietà del comune di Prato e occupato abusivamente da una coppia di origine croata, è stato sgomberato. L'intervento del personale del Reparto Territoriale e Motociclisti della Polizia Municipale, coadiuvato dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune, è arrivato in seguito ad una segnalazione fatta da alcuni cittadini. Gli occupanti hanno resistito in maniera fisica all'allontanamento, facendo intervenire anche la mamma di uno di loro che è arrivata a bordo di un taxi. Uno degli agenti ha riportato delle ferite poi refertate nell'ospedale Santo Stefano, dopodiché gli occupanti sono stati portati via e accompagnati al Comando di Piazza Macelli, dove sono stati denunciati per i reati di occupazione abusiva di immobile e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel frattempo, i tecnici dell'Istituto Case popolari hanno provveduto a cambiare le serrature e a mettere in sicurezza l'immobile, mentre la coppia croata è stata trattata dal personale dei Servizi Sociali in accordo con gli analoghi uffici fiorentini dove la coppia risiede. "Chi non ha i requisiti non può stare in una casa popolare togliendola a chi invece ne ha legittimamente diritto - sottolinea l'assessore al Sociale, Simone Faggi - Anche chi decade perché dai controlli effettuati non ne ha diritto dovrà lasciare gli immobili".