Casa della comunità, c’è il via libera I diritti sul terreno ceduti alla Asl

Via libera del consiglio comunale di Montemurlo all’atto per la costituzione del diritto di superficie a titolo gratuito, per la durata di anni 99, a favore dell’Asl. Si tratta dell’atto preliminare che dà il via alla costruzione della Casa della Comunità di Montemurlo, un progetto del valore di oltre 3 milioni di euro, finanziato con fondi del Pnrr e risorse della Regione.

Le polemiche dei giorni scorsi contro la realizzazione della struttura all’interno di un’area verde non fermano l’amministrazione. In particolare l’area pubblica, individuata per la realizzazione della struttura socio-sanitaria, si trova compresa tra via Fratelli Rosselli, via Sandro Pertini e via Maggiore. A febbraio scorso il Comune di Montemurlo, l’Asl e la Società della Salute hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per dare attuazione agli interventi compresi nel Pnrr, attraverso il quale il Comune si è impegnato a mettere a disposizione, a titolo gratuito, il terreno.

"La realizzazione della Casa della comunità riveste per il Comune un’importanza strategica per la concreta realizzazione dei servizi socio-sanitari di prossimità – spiega il sindaco Simone Calamai – La sua realizzazione rappresenta un valore aggiunto per la collettività, con servizi e ambulatori poli specialistici aperti 12 ore al giorno". L’amministrazione ha ritenuto che la costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie per la durata di anni 99 fosse la migliore gestione del patrimonio pubblico e che soddisfacesse a pieno l’interesse pubblico costituito dalla realizzazione del presidio sanitario.

La nuova struttura consentirà di raddoppiare i servizi di tipo socio-sanitario sul territorio di Montemurlo, avvicinandoli ai cittadini con l’adozione di un’équipe multiprofessionale territoriale.