Carta di pagamento ’Dedicata a te 2024’ Prato ne conta 2.213: distribuzione al via

E’ pubblicato sul sito web del Comune di Prato l’elenco dei beneficiari (https://www.comune.prato.it/it/per-i-cittadini/sociale/carta-spesa-2024) della carta ’Dedicata a te 2024’ col numero di protocollo della propria attestazione Isee.

Il Comune sta inviando delle lettere per posta ordinaria a ciascun beneficiario con le indicazioni su dove ritirare la carta e le modalità di funzionamento. ’Dedicata a te 2024’ è una carta di pagamento elettronica nominativa rilasciata da Poste Italiane con un contributo uguale per tutti di 500 euro. E’ utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari di prima necessità e di carburanti o in alternativa di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. È escluso l’acquisto di qualsiasi tipologia bevanda alcolica. Per ricevere la Carta solidale non è necessario presentare alcuna domanda in quanto i beneficiari sono stati individuati dall’Inps tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari iscritti all’anagrafe comunale, con un Isee ordinario in corso di validità con indicatore non superiore a 15.000 euro. Al Comune di Prato sono state assegnate 2.213 carte. Chi riceverà per la prima volta la carta, potrà ritirarla in qualsiasi Ufficio Postale, previa acquisizione del numero di codice della carta. Info: Portale Inps o chiamare il Punto Unico di Accesso del Servizio Sociale e Immigrazione, telefonando all’800922912.