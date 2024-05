Carolina Morace e Gilda Sportiello saranno in città

Doppio appuntamento in città per il M5S: venerdì arrivano Gilda Sportiello deputata M5S e Carolina Morace. Si inizia con la visita della capolista alle Europee Carolina Morace, calciatrice che ha vestito la maglia della Nazionale di calcio femminile italiana. Morace arriverà al Lungobisenzio alle 14.30 dove incontrerà le atlete e i dirigenti del calcio femminile pratese. "Con Carolina Morace parleremo di politiche giovanili e di diritti civili nello sport", dice il coordinatore provinciale del M5S e candidato Carmine Maioriello. Il secondo appuntamento della giornata vede la deputata Gilda Sportiello alle 18 al circolo di Grignano in via del Ferro 26 "un appuntamento a cui tengo molto – sottolinea Chiara Bartalini capolista M5S – che vedrà la presenza anche dell’associazione Senza Veli sulla Lingua". Ci sarà anche Ilaria Bugetti.