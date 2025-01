Caro energia, torna l’allarme: "In un anno rincari del 45%". Soluzione gruppi di acquisto

Il caro energia preoccupa le imprese. A lanciare l’allarme è Confesercenti Prato: "In un anno costi quasi raddoppiati". Da gennaio 2024 a gennaio 2025 il prezzo dell’energia è aumentato del 45%, sottolinea Confesercenti, e per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, già colpite da crisi dei consumi, è un altro duro colpo.

"Siamo preoccupati da questo andamento – afferma il presidente della Confesercenti Prato Stefano Bonfanti - poiché a livello nazionale si stima in oltre 10 miliardi di euro l’impatto sulla spesa di famiglie e imprese. Risorse che incideranno pesantemente sui consumi dei prossimi mesi, con conseguenza negative sulla rete distributiva italiana. Non siamo come nel biennio 2021-2022, quando abbiamo affrontato un vero tsunami di aumenti energetici. Rimane però una situazione da monitorare. Le piccole e medie imprese del terziario sono già oggi assediate dall’aumento dei costi, a partire dalle materie prime, dalle farine al caffè. Inoltre, questi andamenti sono tali da alterare il quadro di crescita assunto del governo nei suoi documenti programmatici. Pertanto, è necessario a nostro avviso mettere in campo interventi correttivi, a partire dalla riduzione della componente fiscale del prezzo, come avvenuto nel recente passato. Senza un intervento, rischiamo che il caro-energia, attraverso gli effetti appena descritti, pesi anche sulla crescita, causando una riduzione di 3,2 miliardi di euro del Pil. In questa difficile situazione le imprese non possono essere lasciate sole – prosegue Stefano Bonfanti- per questo, per il 2025, rafforzeremo la consulenza rivolta sia alle imprese che alle famiglie per fornire assistenza sulle bollette di luce e gas".

Per aiutare le imprese ad attutire i costi energetici, da anni Confesercenti ha costituito un gruppo d’acquisto nazionale, ’Innova luce e gas’, dove imprese e famiglie sono unite alla ricerca del risparmio seguendo la logica dell’unione per avere più forza.

"Aderire al gruppo d’acquisto è semplice, rapido ed ha portato significativi vantaggi per tutti i soci. Ma lo sportello energia è molto di più: fornisce assistenza per tutte le tipologie d’impresa, comprese quelle stagionali. Un servizio utile anche solo per leggere e comprendere le bollette di luce e gas. Con lo sportello energia – conclude il presidente Confesercenti - vogliamo offrire un supporto sicuro e affidabile alle imprese, per garantire competitività sul mercato nel momento in cui i costi energetici sono soggetti a imprevedibili aumenti". Informazioni in tutte le sedi Confesercenti di Prato.