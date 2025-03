Carmignano, sale la rabbia. Fra allagamenti e chiusure. Usate quattro idrovore

Dopo la tempesta è rimasta tanta acqua sulle strade, nei garage e nelle attività a piano terra. E con l’acqua la rabbia dei residenti, degli artigiani e dei commercianti della via Statale a Seano e zone limitrofe come quella di Ficarello. Le criticità fra venerdì e ieri si sono verificate su parecchie strade ma il blocco totale della Statale ha imposto di raggiungere Seano solo passando da Carmignano (per chi arriva da Poggio, Firenze o da Prato) e da Quarrata e Pistoia passando attraverso Colle. Per andare a Prato l’unico percorso era dalle Fontanelle. Problemi non solo di viabilità ma anche di acqua che ha impedito di muoversi, di lavorare, oltre a danneggiare anche arredi e mezzi.

Perché questa zona, situata in un triangolo fra la Furba, il Collecchio e vicina anche all’Ombrone, continua ad essere così fragile? Gli allagamenti sulla via Statale e nella zona artigianale di Ficarello si sono ripetuti già varie volte dopo l’alluvione del 2 novembre 2023. Situazione altrettanto precaria è quella di via Guido Rossa, nella zona industriale di Comeana, dove però l’acqua è defluita più velocemente, lasciando ieri una distesa di spazzatura sulla strada.

Venerdì sera il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti ha chiesto l’intervento della colonna mobile della protezione civile regionale per avere prima possibile le idrovore per togliere l’acqua dalla strada. Il sistema fognario non poteva più ricevere perché l’acqua ha fatto “livello“ col fosso Collecchio. Le spiegazioni tecniche, in ogni caso, non soddisfano i cittadini perché gli allagamenti si ripetono ciclicamente.

Nel frattempo, la Misericordia di Seano ha operato con le proprie idrovore. "Il Comune di Carmignano – dice il sindaco – è mobilitato sin dal pomeriggio di giovedì, con l’apertura del Coc comunale. Abbiamo messo a disposizione le risorse di cui disponiamo, in termini di personale e di mezzi". Un primo bilancio, ad allerta tuttora in corso, parla di 20 dipendenti comunali mobilitati tra operai e tecnici; di altre 20 persone impegnate dal sistema locale di Protezione civile; di 7 interventi per allagamenti su strade comunali; di 9 interventi per la rimozione di frane. I numeri si completano con le quattro idrovore mobilitate, due da 5.000, una da 6.000 e una da 2.500 litri, e con 2.500 sacchi di sabbia distribuiti. "Desidero già da ora ringraziare tutto il personale impegnato - aggiunge Prestanti - in questi giorni così come gli assessori, oltre allo sforzo fatto per informare la popolazione, fornendo, per la viabilità, notizie in tempo reale".

Ieri sono state riaperte via Montefortini, via Lombarda e via La Nave, il sottopasso e il ponte di Camaioni. Rimangono criticità con chiusure della via Statale alla rotonda della Casa Rossa, via Madonna del Papa, via Calcinaia, via Molinetto d’Elzana, via Arrendevole, via Ginestre (verso il lago per frane), via delle Loggette, via Meucci, via Marconi, viale Galilei. La riapertura di via Stazione ristabilisce anche i collegamenti diretti con Poggio alla Malva da Comeana e da Signa. Chiusa la Sp 10 Montalbano all’altezza dell’ex ristorante Olga per cedimento della strada. Oggi e domani resterà chiusa la piscina di Comeana.

M. Serena Quercioli