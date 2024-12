Carmignano capitale degli scacchi: oltre 100 partecipanti per il Festival internazionale

Prato, 23 dicembre 2024 - Saranno oltre cento, provenienti dall’Italia e dall’estero, gli scacchisti partecipanti al Primo Festival Internazionale di scacchi di Carmignano che si terrà dal 26 al 30 dicembre presso il Salone Polivalente del Circolo "Il Galli" di Carmignano, promosso dal Circolo pratese degli scacchi con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. “Con piacere sosteniamo questa iniziativa di alto valore sportivo che costituisce un’opportunità per il nostro territorio di farsi conoscere e per i più giovani di venire in contatto con una pratica sportiva di grande interesse”, mette in evidenza la presidente della Fondazione, Diana Toccafondi. "Per noi questo di Carmignano è un evento importantissimo, che suggella i successi degli ultimi anni sia livello agonistico che dirigenziale. Ci siamo sentiti in dovere di intitolare i tornei a nostri soci storici che fin dal 1972, anno di fondazione della nostra associazione, hanno contribuito alla diffusione del nostro amato gioco ed alla crescita del movimento scacchistico a Prato. Se tutto andrà come ci auguriamo questo di Carmignano potrà diventare un appuntamento fisso per scacchisti provenienti da tutta Italia e non solo, con numeri sempre più alti e livelli di gioco sempre maggiori", sottolinea il presidente del Circolo pratese degli scacchi, Marco Caprino. Molto nutrito il gruppo toscano ma non mancheranno anche giocatori da fuori regione come Liguria, Emilia, Lombardia, Lazio, e da paesi europei come Germania, Principato di Monaco, Albania, Romania e Pakistan. Tra i nomi di spicco figurano il Grande Maestro Igor Efimov, il Pratese Maestro Internazionale Simone De Filomeno, la Maestra Internazionale Martine Dubois e i Maestri Fide e Maestri Nazionali Marco Corvi, Doriano Tocchioni, Alex Dobboletta, Gaetano Bocchicchio e Marco Caprino. Molte anche le giovani e giovanissime promesse toscane che sfrutteranno l'occasione per salire nel ranking italiano e conquistare titoli magistrali. Si, perché il Torneo maggiore, quello riservato ai giocatori con punteggio Elo superiore a 1900, è valido per effettuare Norme da Maestro di Scacchi. La scelta della tipologia dei tornei è molto varia così da permettere a tutte le categorie di poter scegliere la più appropriata alle proprie esigenze. Lungo cinque giorni e sette turni di gioco con partite a tempo standard da 90 Minuti più 30 secondi di incremento a mossa assisteremo ad uno dei più bei spettacoli a livello toscano, che da diversi anni mancavano nel panorama regionale. I tornei sono così suddivisi: Torneo Magistrale, che prende il nome dalla "Fondazione Cassa di Risparmio di Prato" riservato ad Elo Over 1900; Torneo A "Memoria Francesco Gramigni" per giocatori con Elo da 1600 a 1999; Torneo B "Memorial Claudio Gargini" per giocatori con Elo inferiore a 1700; Torneo C “Memorial Eros Formica" che si disputerà in soli 2 giorni, quelli del 29 e 30 dicembre, riservato agli Under 18, con partite da 30 minuti più 30 secondi di incremento a mossa. Oltre a questi tornei vi sarà anche un Torneo a tempo veloce "Blitz" sabato 28 dicembre, nel pomeriggio, che permetterà ai giocatori di rilassarsi per non appesantirli troppo con doppi turni di gioco. Previste inoltre tante attività collaterali organizzate dalla proloco di Carmignano per gli accompagnatori dei giocatori. Ogni giorno, sia al mattino che al pomeriggio, sono previste visite a luoghi d’interesse (tra cui le Ville Medicee), cantine e degustazioni di prodotti tipici.