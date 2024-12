Carmen, seduzione a passo di danza. Al Politeama il Balletto di Milano interpreta il capolavoro di Bizet

Quando tradizione spagnola e danza classica si fondono in un nome: Carmen. La seduzione arriva sulle punte al Politeama con il ritorno della grande danza in una brillante produzione del Balletto di Milano: Carmen in scena giovedì 19 dicembre, alle 21, nel balletto in due atti sulle immortali musiche di Georges Bizet ispirato alla novella di Prosper Mérimée. Una versione neoclassica esclusiva della famosa opera coreografata da Agnese Omodei Salè e Federico Veratti con scenografie di Marco Pesta che dà un tocco di modernizzazione alla messa in scena pur restando fedele alla tradizione. Uno spettacolo coinvolgente, tra classico e moderno, con appassionati pas de deux, vivaci danze corali, gitani, soldati e sigaraie che promettono di entusiasmare il pubblico del Politeama in un teatro vestito a festa in attesa del Natale. Bella e anticonformista, passionale e desiderata, Carmen e il Destino, così ben descritto dall’onnipresente leitmotiv della musica, sono i protagonisti di questo struggente balletto impreziosito nelle scene e nei costumi. Una storia di passioni, tradimenti, libertà: in un malizioso faccia a faccia con il destino Carmen comprenderà che l’unico modo per vivere come desidera è piegarsi e accettare la morte imminente svelatale dalle carte. La dialettica tra la gitana, simbolo di seduzione e femminilità, e l’inquietante figura guida la vicenda fin dalla prima scena: è il Destino a mettere sulla strada di Carmen prima Don Josè e successivamente Escamillo, a svelarsi man mano attraverso i simboli delle carte (amore, tradimento, morte), ad armare la mano di Don Josè e, sul finale, a portare Carmen con sé. Don Josè, il torero Escamillo e Micaela diventano così gli altri interpreti principali di questo balletto ricco di coreografie suggestive intorno alle arie più famose, a partire dalla celeberrima Habanera. Carmen è la prima eroina dell’opera lirica a essere uccisa per mano di un uomo. L’opera musicata da Bizet fra il 1873 e il 1875 racchiude un messaggio potente anche per il nostro tempo: la storia di Carmen ci riporta al tema drammatico del femminicidio interrogandoci sulla libertà femminile e sul diritto della donna a decidere per sé. Ambasciatore della danza italiana con i suoi straordinari spettacoli in tutto il mondo, il Balletto di Milano è considerato tra le realtà di maggior livello artistico. Sostenuto dal ministero della Cultura, collabora con i più prestigiosi teatri, fondazioni liriche e festival dove riscuote da sempre successi di pubblico e critica unanimi: è stata la prima compagnia italiana ad essere andata in scena al Teatro Bolshoi di Mosca, nel 1999. Per Carmen il biglietto d’ingresso varia da 20 a 35 euro, riduzione a partire da 15 euro per allievi delle scuole di danza. Dalle 20 possibilità di aperitivo con buffet su prenotazione (15 euro) scrivendo a [email protected] o WhatsApp al 388 7897303. Biglietti im teatro e su Ticketone o Boxoffice