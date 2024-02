Carlini presenta "Noi vogliamo tutto"

Domani alle 18.30 torna l’appuntamento con Pecci Books: protagonista sarà Flavia Carlini (foto) con "Noi vogliamo tutto / Cronache da una società indifferente (Feltrinelli / Tagli, in libreria dal 30 gennaio scorso) in dialogo con Laura Montanari (giornalista, La Repubblica). "Negli anni ho abitato dozzine di strade e di piazze in protesta. Ho partecipato, rumorosamente o in silenzio, a manifestazioni, cortei, riunioni e presidi. Tra tutti gli slogan e i cartelli che ho visto sollevare in strada, ce n’è uno che mi ha colpito particolarmente e che mi sono portata dietro nella costruzione della mia coscienza politica di cittadina: noi vogliamo tutto", dice Carlini. Cosa significa abitare uno Stato che si racconta il più civile tra gli altri? Cosa significa essere una donna oggi? Che ruolo gioca l’informazione in tutto questo? Tutte quelle che leggerete in queste pagine sono storie vere. Storie di persone violate, spaventate, silenziate, storie riportate in vita senza finzioni con lo scopo di mostrare la quotidianità di un sistema di dominio costruito sulla paura. Carlini ha una community di oltre 400.000 follower tra Instagram e TikTok. Nata a Napoli nel 1996, è autrice e attivista politica. Appassionata di informazione, si occupa di temi legati alla parità, ai diritti umani, agli sviluppi sociali e politici sia nazionali che internazionali.