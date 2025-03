"Care maestre, grazie". La classe si riunisce nella serata amarcord

Trent’anni dopo la fine delle elementari l’emozione di ritrovare le maestre. Gli ex studenti della scuola elementare "Claudio Puddu" di Maliseti hanno organizzato una cena. Hanno partecipato: Elisa Storai, Isabella Pini, Sara Silveri, Niccolò Vadi, Elena Arrighetti, Dalila De Rosa, Manuela Calenda, Elisa Pisacane, Veronica Bocchicchio, Silvia Festa, Veronica Orazi, Cristina Lascialfari, Matteo Napolitano, Natasha Di Pasquale, Federico Beneduci, Canneti Jonathan. Con le maestre Maria Pastore e Marcella Poli. "Dopo circa 28/30 anni - dicono - abbiamo deciso di organizzare un emozionante ritrovo con le maestre: a loro va nostro più sincero e affettuoso ringraziamento per tutto ciò che ci hanno insegnato. Ci avete guidato con pazienza, dedizione e amore, facendoci crescere non solo dal punto di vista scolastico, ma anche umano".