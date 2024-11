Carcere, consiglio straordinario. Invitato anche il ministro Nordio

E’ stato invitato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio al consiglio comunale straordinario che si terrà il 23 novembre sul caso Dagaia. Da tempo il carcere vive in una situazione difficile, sia per i detenuti ma anche per gli agenti di polizia penitenziaria costretti a vivere e lavorare in condizioni estreme. A riportare l’attenzione sulla casa circondariale di Prato è stato l’ultimo suicidio avvenuto la scorsa settimana: un detenuto italiano di 50 anni – con fine pena nel 2030 – che si è tolto la vita nella propria cella. Intanto anche la Funzione pubblica Cgil Pistoia-Prato ha annunciato un presidio di protesta per giovedì dalle 10 alle 12 all’esterno della Dogaia.