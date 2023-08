Stangata carburanti. Fare il pieno? Un salasso. La mappa per risparmiare a Prato

Prato, 24 agosto 2023 – Il costo dei carburanti continua a volare nelle stazioni di servizio della provincia di Prato. L’introduzione dell’obbligo per i distributori di esporre i cartelli con i prezzi medi nazionali non ha sortito sinora alcun effetto calmierante. Anzi, in molti casi induce chi vende a sconto a riavvicinarsi al prezzo medio. La componente fiscale pesa sul costo dei carburanti per oltre il 50%, le accise sono fisse ma il gettito Iva (che si applica sul prezzo industriale e sulle stesse accise) sale con l’aumentare dei prezzi. E allora gli automobilisti inevitabilmente piangono perché ormai fare un pieno è un vero e proprio salasso. Inoltre, se fino al 10 agosto i rincari potevano essere – almeno in parte – giustificati dall’aumento del petrolio (che incide circa la metà sul costo finale), da una decina di giorni a questa parte questa motivazione non regge più: il greggio infatti ha iniziato a scendere (da 87 a 84 dollari al barile, ossia un -3,4%).

Secondo Assoutenti, in appena tre mesi, da maggio a oggi, un pieno di benzina costa del nostro Paese qualcosa come 7 euro in più, mentre per un pieno di gasolio siamo a +10 euro. Nonostante questo, il Governo ha sottolineato in più occasioni di non avere alcuna intenzione di introdurre uno sconto dopo aver eliminato quello di 30 centesimi risalente all’esecutivo Draghi. Il che significa che chi si appresta a utilizzare la macchina per iniziare le proprie vacanze o chi sta rientrando dalle ferie, dovrà fare i conti con la stangata.

Abbiamo provato a fare una mappa dei prezzi nei distributori delle provincia,confrontando i prezzi sul sito e applicazione "prezzibenzina.it". Si nota come i distributori più economici, a livello di benzina, siano quelli Conad di via di Maliseti e Ip di via Nam Dihn Lato Nord, dove si spende al self 1,887 euro al litro. Alle loro spalle ecco le stazioni di servizio Cem Carburanti (pompe bianche) e Beyfin di viale Fratelli Cervi con 1,899 euro al litro. Questi sono gli unici sotto la soglia dell’1,9: da 1,899 si passa infatti a 1,915 euro al litro del distributore 2P di viale Grappa.

Per quanto concerne invece il gasolio al self, la musica non cambia: in vetta alla classifica dei distributori meno cari troviamo di nuovo quello Conad di via di Maliseti e Ip di via Nam Dihn Lato Nord con 1,787 euro al litro, davanti al Cem Carburanti e al Beyfin di viale Cervi con 1,799 euro al litro. Da segnalare sopra l’1,8, una lunga serie di distributori con il diesel a 1,819 euro al litro: quelli Esso di via Scarpettini (Montemurlo), viale Montegrappa, viale Repubblica, viale Fratelli Cervi, Q8easy di via Liliana Rossi, via Filzi e Giap di via Mazzone (Montemurlo).

Francesco Bocchini